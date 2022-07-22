Фінансові новини
- |
- 22.07.22
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС дав Угорщині місяць на вирішення проблем з верховенством права, інакше – замороження коштів
22:31 22.07.2022 |
Європейська комісія дала Угорщині місяць, щоб вирішити проблеми з верховенством права, перш ніж попросити уряди Європейського Союзу заморозити частину коштів, які Угорщина має отримати в рамках бюджету ЄС на 2021-2027 роки.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Новий "дедлайн" є частиною процесу ЄС, який називається "механізм обумовленості", призначений для захисту фінансових інтересів ЄС від порушень верховенства права з боку держав-членів. Цей процес відбувається окремо від інших процедур щодо верховенства права, які ЄС розпочав проти Угорщини.
Єврокомісія вважає, що гроші ЄС під загрозою в Угорщині через корупцію, яка може мати форму тендерів на проєкти, що фінансуються ЄС, у яких бере участь лише один учасник, зазвичай пов'язаний із правлячою партією.
Єврокомісія також має занепокоєння щодо незалежності судової системи, ЗМІ та неурядових організацій.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкидав занепокоєння ЄС і США щодо корупції, але в останні тижні високопосадовці Угорщини заявили, що Будапешт готовий працювати з Комісією, щоб вирішити ці занепокоєння.
Цього тижня Угорщина запропонувала скоротити кількість державних тендерів, у яких бере участь лише один учасник, до 15% від загальної кількості. Уряд також запропонував дозволити судам зобов'язувати прокурорів вести справи, навіть якщо прокурори вирішили цього не робити, і зробити законотворчу діяльність в Угорщині більш прозорою та інклюзивною.
Через занепокоєння щодо бюджетних грошей ЄС Єврокомісія запустила "механізм обумовленості" проти Угорщини в квітні. Зрештою, це може призвести до призупинення виділення 21 мільярда євро для Угорщини в бюджеті ЄС.
У п'ятницю,22 липня, Єврокомісія повідомила, що доручила комісару з питань бюджету Йоганнесу Гану поінформувати Будапешт про заходи, які виконавча влада ЄС має намір запропонувати урядам ЄС, якщо заходи Угорщини будуть неадекватними.
"Угорщина має один місяць, протягом якого вона може подати свої зауваження та будь-яку додаткову інформацію, зокрема щодо пропорційності заходів, передбачених Комісією", - заявили у виконавчому органі ЄС.
Кошти, яких це стосується, відомі як фонди згуртованості, які країни ЄС, які є біднішими за середній рівень ЄС, отримують для розвитку своєї інфраструктури, такої як дороги та мости, водоочисні споруди чи транспорт.
Високопоставлений чиновник ЄС, який побажав залишитися неназваним, сказав, що пропозиція Єврокомісії до урядів ЄС, швидше за все, не стосуватиметься всіх фондів згуртованості для Угорщини, оскільки вона має бути пропорційною масштабу проблеми.
"Але це буде серйозна пропозиція, а не символічна", - сказав чиновник.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС дав Угорщині місяць на вирішення проблем з верховенством права, інакше – замороження коштів
|4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні
|В Європолі уточнили, що поки не фіксували контрабанди зброї з України
|У Конгресі США Трампа звинуватили у навмисній бездіяльності під час штурму Капітолія
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|ЄС розпочав чотири нові процедури порушення проти Британії через Brexit
Бізнес
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
|Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів
|У Великій Британії випускатимуть ключові компоненти для виробництва автомобільних водневих паливних елеме
|Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км
|У Каліфорнії з броньованої вантажівки вкрали коштовності на мільйони доларів