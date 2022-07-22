У Конгресі США Трампа звинуватили у навмисній бездіяльності під час штурму Капітолія

Комісія Палати представників США з розслідування штурму Капітолія в січні 2021 року звинуватила тодішнього президента країни Дональда Трампа у навмисній бездіяльності. Президент упродовж кількох годин, свідомо не вживав заходів щодо припинення насильства з боку своїх прихильників, заявив голова комісії Бенні Томпсон увечері в четвер, 22 липня, на публічних слуханнях комісії.

Голова комісії: Необхідні жорсткі наслідки

За його словами, Трамп пішов "шляхом беззаконня і корупції", щоб залишитися при владі. Для захисту демократії необхідні "жорсткі наслідки для винних" у події, що сталася 6 січня 2021 року, заявив Томпсон.

Конгресмен-демократ зазначив, що під час президентської кампанії 2020 року Дональд Трамп "зробив усе, що було в його силах", для скасування результатів голосування. "Він брехав, залякував, зрадив свою присягу. Він спробував зруйнувати наші демократичні інститути", - наголосив Томпсон. Тепер, за його словами, має бути "розплата перед законом, розплата перед американським народом".

Своєю чергою, конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив, що в день штурму Капітолія Трамп протягом трьох годин відмовлявся закликати своїх прихильників дотримуватися порядку, порушивши тим самим присягу." У затишку своєї їдальні він дивився телевізор у той час, як загострювалася атака", - зазначив політик, який є внутрішньопартійним критиком Трампа. За його словами, невтручання було не помилкою тодішнього президента, а його свідомим рішенням. Натовп його агресивно налаштованих прихильників перервав процедуру визнання результатів голосування на президентських виборах у Конгресі та перемоги Джо Байдена, тим самим Трампу вдалося досягти своєї мети, додав Кінзінгер.

Штурм Капітолія та розслідування Конгресу США

Радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня 2021 року прорвалися до Капітолія, де учасники спільного засідання Сенату та Палати представників затверджували підсумки голосування. Протестувальникам вдалося увірватися до будівлі, дебати в Конгресі було припинено на кілька годин, а законодавців евакуйовано.

Учасники заворушень вступили у зіткнення з поліцейськими, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. До Вашингтона прибула Національна гвардія. У ході зіткнень загинуло п'ятеро людей, серед них - один поліцейський. Влада знову взяла будинок Конгресу під контроль за кілька годин. Ще двоє поліцейських вчинили самогубство наступними тижнями. Після заворушень було затримано близько 50 людей, декільком з них висунули звинувачення.

Після штурму Капітолію комісія Палати представників Конгресу США вивчила понад 140 тисяч документів та опитала понад тисячу свідків для прояснення ролі Трампа у тодішніх подіях. Під час першого засідання на початку червня комісія поклала на Трампа головну відповідальність за заворушення у Вашингтоні.

"6 січня стало кульмінацією спроби держперевороту, зухвалої спроби повалити уряд. Насильство не було випадковістю. Це була остання спроба Трампа", - заявив Бенні Томпсон. Після восьмого публічного засідання у роботі комісії оголошено перерву, нові слухання відбудуться у вересні. Сам Трамп заперечує свою провину і не виключає, що знову балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.