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АНАЛІТИКА

ЄС розпочав чотири нові процедури порушення проти Британії через Brexit

 

Сьогодні Європейська комісія розпочала чотири нові процедури порушення проти Сполученого Королівства через недотримання значних частин Протоколу щодо Ірландії/Північної Ірландії, підписаного в рамках угоди про Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Незважаючи на неодноразові заклики Європейського парламенту, 27 держав-членів ЄС і Європейської комісії імплементувати Протокол, уряд Великої Британії не зміг цього зробити.

Процедури були запущені на додачу до тих, що вже була запущені 15 червня.

"У дусі конструктивної співпраці Єврокомісія більше року утримувалася від запуску певних процедур порушення, щоб створити простір для пошуку спільних рішень з Великою Британією. Однак небажання Сполученого Королівства брати участь у змістовній дискусії з лютого минулого року та продовження ухвалення законопроєкту про протокол Північної Ірландії парламентом Сполученого Королівства прямо суперечать цьому духу" - заявили в Єврокомісії.

Як зазначається, метою цих процедур щодо порушення є забезпечення дотримання Протоколу в ряді ключових сфер. Ця відповідність має важливе значення для того, щоб Північна Ірландія продовжувала користуватися своїм привілейованим доступом до Єдиного європейського ринку, і необхідна для захисту здоров'я, безпеки та безпеки громадян ЄС, а також цілісності Єдиного ринку.

Процедури були запущені через недотримання відповідних митних вимог, вимог щодо нагляду та контролю ризиків щодо переміщення товарів із Північної Ірландії до Великої Британії; неповідомлення про транспозицію законодавства ЄС, яке встановлює загальні правила ЄС щодо акцизних зборів, які набудуть чинності з 13 лютого 2023 року; неповідомлення про транспонування правил ЄС щодо акцизного збору на алкоголь та алкогольні напої, які полегшують доступ малих виробників до нижчих ставок акцизного збору; невиконання правил ЄС щодо податку на додану вартість для електронної комерції, а саме Імпортного єдиного вікна (IOSS).

Якщо уряд Британії не відповість протягом двох місяців, Комісія розгляне питання про подальші кроки.

Нагадаємо, уряд Британії оприлюднив план змін до угоди про вихід із ЄС, затвердженої у 2020 році, для вирішення проблеми руху товарів до Північної Ірландії.

Зміни стосуватимуться чотирьох аспектів: "складного процесу розмитнення, негнучких регулювань, невідповідностей в оподаткування й витратах і питань демократичного управління".

Британський уряд стверджує, що Північноірландський протокол не зміг вирішити цих проблем, а вони своєю чергою підривають Страстноп'ятничну угоду 1998 року, яка поклала край громадянській війні в Північній Ірландії.

ЄС раніше наголошував, що одностороння зміна домовленостей щодо Brexit є порушенням міжнародного права. Водночас Лондон наполягає, що зміни означають єдність Сполученого Королівства.
Ключові теги: ЄС, Британія
 

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