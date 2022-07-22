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Один з найбільших портів Європи припинив контейнерні перевезення до Росії та з неї
17:07 22.07.2022 |
Порт нідерландського міста Роттердам, який є одним із найбільших у Європі, повністю припинив контейнерні перевезення до Росії та з неї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті адміністрації порту за певне півріччя 2022 року.
"Контейнерні перевезення до Росії та з Росії призупинилися... В очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти в останні місяці було імпортовано менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу", - зазначається у звіті.
Попри припинення перевезень із Росії та до неї, загальний вантажообіг у порту Роттердама за перші шість місяців дещо зріс проти аналогічного періоду 2021 року - з 231,6 до 233,5 мільйона тонн (тобто на 0,8%).
Так само на 6,3% зросла й виручка порту - до 412,2 мільйона євро, тоді як операційні витрати, навпаки, скоротилися на 2,4% (або 3,1 мільйона євро). Одна з причин - збільшення постачання кам'яного вугілля на тлі скорочення поставок газу з Росії.
Раніше про припинення контейнерних перевезень з Роттердама до Росії й навпаки не повідомлялося.
У квітні ЗМІ повідомили, що працівники порту Амстердама відмовлялися розвантажувати танкер із російським дизельним паливом, від якого раніше відмовилися портовики у Швеції.
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