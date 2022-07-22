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АНАЛІТИКА

Один з найбільших портів Європи припинив контейнерні перевезення до Росії та з неї

 

Порт нідерландського міста Роттердам, який є одним із найбільших у Європі, повністю припинив контейнерні перевезення до Росії та з неї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті адміністрації порту за певне півріччя 2022 року.

"Контейнерні перевезення до Росії та з Росії призупинилися... В очікуванні санкцій щодо вугілля та нафти в останні місяці було імпортовано менше російського вугілля, сирої нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу", - зазначається у звіті.

Попри припинення перевезень із Росії та до неї, загальний вантажообіг у порту Роттердама за перші шість місяців дещо зріс проти аналогічного періоду 2021 року - з 231,6 до 233,5 мільйона тонн (тобто на 0,8%).

Так само на 6,3% зросла й виручка порту - до 412,2 мільйона євро, тоді як операційні витрати, навпаки, скоротилися на 2,4% (або 3,1 мільйона євро). Одна з причин - збільшення постачання кам'яного вугілля на тлі скорочення поставок газу з Росії.

Раніше про припинення контейнерних перевезень з Роттердама до Росії й навпаки не повідомлялося.

У квітні ЗМІ повідомили, що працівники порту Амстердама відмовлялися розвантажувати танкер із російським дизельним паливом, від якого раніше відмовилися портовики у Швеції.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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