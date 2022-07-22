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У ЄС вирішили, як використати нові 500 млн євро для озброєння України
16:40 22.07.2022 |
Рада ЄС формалізувала політичне рішення про надання Україні додаткових 500 млн євро військової допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Відповідно до поточних пріоритетів, висловлених українським урядом, і підтримки, наданої до цього часу, заходи допомоги складаються з 490 мільйонів євро на військову техніку, і 10 мільйонів євро, призначених для покриття забезпечення обладнанням і витратними матеріалами, такими як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.
Завдяки 5-му траншу вартістю 500 мільйонів євро внесок ЄС у рамках Європейського фонду з підтримки миру для України тепер становитиме 2,5 мільярда євро.
"ЄС залишається зосередженим і непохитним у своїй підтримці України в її боротьбі за свободу та незалежність. Україні потрібно більше зброї; ми її надамо. У цьому контексті країни-члени ЄС погодилися мобілізувати 5-й транш військової допомоги в розмірі 500 млн євро, що збільшує загальну суму військової підтримки Збройних Сил України до 2,5 млрд євро" - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
Нагадаємо, виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на військову допомогу для України Рада ЄС схвалила наприкінці травня. Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.
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