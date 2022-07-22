Німецький уряд викупляє 30 відсотків акцій компанії Uniper через енергокризу

Уряд Німеччини придбає 30 відсотків акцій енергетичного гіганта Uniper в рамках "плану порятунку" від енергетичної кризи, спричиненої війною в Україні. Про це у п'ятницю, 22 липня, повідомили у фінській державній компанії Fortum, якій належить три четвертих акцій Uniper.

Крім того, німецький уряд виділить до 7,7 мільярда євро на покриття потенційних збитків, а Німецький державний банк розвитку (KfW) збільшить з двох до дев'яти мільярдів євро кредитну лінію, доступну для фірми.

Uniper - найбільший імпортер газу в Німеччині - попросила допомоги в уряду два тижні тому. До цього компанія погіршила свій річний фінансовий прогноз через різке скорочення поставок газу російським монополістом "Газпром", та, відповідно, альтернативні закупівлі за значно вищими цінами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), оголошуючи про допомогу Uniper, заявив, що ціни на газ для клієнтів компанії підвищаться з вересня або жовтня. При цьому він додав, що приватні домогосподарства отримають фінансову підтримку від держави.

Як повідомляє агенція dpа, на початку наступного року відбудеться масштабна реформа житлових субсидій, що передбачатиме розширення кола людей, які мають на неї право. Згідно з останніми статистичними даними, наприкінці 2020 року в Німеччині субсидію отримували понад 618 тисяч домогосподарств.

Режим енергетичної тривоги в Німеччині

23 червня у Німеччині активували режим тривоги - другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. Цей етап запроваджується в разі перебоїв у газопостачанні або надзвичайно високого попиту на газ, що призводить до значного погіршення ситуації з газозабезпеченням. На такому етапі вважається, що ринок ще здатний впоратися з проблемами самостійно, без запровадження заходів неринкового характеру.

Третій етап аварійного плану - надзвичайна ситуація. Він активується, якщо постачання газу погіршиться настільки, що становище вже неможливо виправити без втручання держави. Тоді Федеральне агентство з мереж за погодженням із постачальниками палива ухвалює рішення про квоти на постачання газу споживачам, щоб убезпечити насамперед найбільш уразливі групи, такі як домогосподарства, лікарні, газові електростанції.

У середині червня "Газпром" скоротив поставки "Північним потоком" до Німеччини на понад 40 відсотків, посилаючись на технічні проблеми, які німецькі офіційні особи ставлять під сумнів. Після повної 10-денної зупинки на технічне обслуговування постачання газу "Північним потоком" відновили, але лише на рівні 40 відсотків від потужності газогону.