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Економічна активність у єврозоні неочікувано впала на тлі ризику рецесії
13:36 22.07.2022 |
Економічна активність у приватному секторі в єврозоні неочікувано скоротилася вперше після пандемії COVID-19 на початку 2021 року, що свідчить про можливе насування рецесії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Результати опитування менеджерів із закупівель, проведене S&P Global, у липні впало до мінімуму за 17 місяців - нижче рівня, який сигналізує про скорочення. Спад був викликаний погіршенням виробництва і майже припиненням зростання сфери послуг. Економісти очікували помірного зростання.
"Стрімка втрата нових замовлень, відставання у виконанні робіт, а також похмурі ділові очікування вказують на те, що темпи падіння набирають обертів", - сказав Кріс Вільямсон, економіст S&P Global. "Найбільше занепокоєння викликає скрутне становище виробництва, де виробники повідомляють, що продажі, які нижчі, ніж очікувалося, призвели до безпрецедентного зростання непроданих запасів".
Ці дані підкреслюють вразливість економіки єврозони, яка зараз стикається з раптовим скасуванням економічних стимулів після підвищення процентної ставки Європейським центральним банком на 50 базисних пунктів вперше за 11 років.
"Ми розуміємо, що ці рішення, як очікується, означатиме уповільнення економічного зростання через дорожчі позики та, на жаль, нестворені, а іноді й втрачені робочі місця", - заявив член керуючої ради ЄЦБ Мадіс Мюллер у своєму блозі в п'ятницю. "Але наслідки постійного занадто швидкого зростання цін будуть ще гіршими".
Ознаки уповільнення економічного зростання підсилюють слова багатьох економістів, які прогнозують рецесію в єврозоні пізніше цього року. Постачання енергоресурсів викликає серйозне занепокоєння, оскільки Росія дедалі більше скорочує потік природного газу до блоку.
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