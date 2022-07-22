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АНАЛІТИКА

Тютюнова компанія Philip Morris планує піти з росії до кінця року

 

Американська тютюнова компанія Philip Morris розраховує завершити процедуру виходу з російського ринку до кінця року.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив гендиректор компанії Яцек Ольчак, передає Укрінформ.

«Ми наполегливо працюємо над тим, щоб припинити нашу присутність у росії, але не думаю, що це станеться протягом наступного кварталу», - сказав він.

Ольчак зазначив, що процедура виходу з російського ринку може бути завершена «приблизно до кінця року», і додав, що «це досить складний процес».

У березні компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи у рф і вихід зі спільних проєктів.
 

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