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Турбіна для «Північного потоку» через Росію застрягла у Німеччині
09:26 22.07.2022 |
Турбіна для газопроводу "Північний потік" застрягла у Німеччині. Усе через те, що Росія досі не дала добро на її транспортування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними двох поінформованих співрозмовників агентства, 17 липня логістична фірма Challenge Logistics перевезла турбіну до Кельна. На німецькій території вона перебуває вже майже тиждень.
Усе через те, що Москва досі не надала необхідних для імпорту турбіни в Росію документів. Мовиться про деталі того, коли саме її потрібно ввезти та який митний пункт для цього використати.
Нагадаємо, повернення турбіни до Німеччини відбулося після консультацій між Берліном та урядом Канади щодо того, чи не порушить такий крок санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну.
За словами канадського прем'єра Джастіна Трюдо, це було важке рішення. Своєю чергою український президент Володимир Зеленський звертався до Оттави із закликом переглянути його.
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