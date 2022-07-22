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ЄС запровадив санкції проти 57 осіб і структур з РФ: у списку Собянін, Безруков і Сбербанк
08:47 22.07.2022 |
Європейський Союз запровадив санкції проти 57 фізичних та юридичних осіб у рамках сьомого пакету санкцій, затвердженого у четвер.
Список опубліковано в Офіційному журналі ЄС, пише "Європейська правда".
Під санкції потрапили мер Москви Сергій Собянін, а також актори Сергій Безруков та Володимир Машков.
У списку санкцій ЄС фігурують син голови "Ростеху" Сергія Чемезова Станіслав, віцепрем'єр Андрій Білоусов, лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов, постпред президента РФ у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.
Також у списку губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, кемеровський депутат Роман Говор (син Олександра Говора, який купив бізнес "Макдоналдс" у Росії), депутат Держдуми Адам Делімханов.
Санкції зачепили та співробітників силових служб. Це перший заступник директора ФСБ Росії Сергій Корольов, перший заступник директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ - головнокомандувач військами національної гвардії РФ Віктор Стригунов.
Під санкції потрапили гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин, дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, перший заступник голови уряду РФ Андрій Білоусов. Крім того, обмежувальні заходи запровадили щодо деяких родичів підсанкційних бізнесменів, зокрема олігарха Олега Дерипаскі.
Серед організацій, окрім Сбербанку, проти якого розширили санкції, під санкціями опинилися група компаній ФОРСС, що працює на суднобудівних ринках, підприємство ракетно-космічної галузі АТ Науково-виробниче об'єднання "Квант", компанія Авліта, що працює в портах.
Також до списків санкцій потрапили Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух, організація, що займається популяризацією російської мови та культури, Фонд "Російський світ", Фонд підтримки публічної дипломатії імені О.М. Горчакова, мотоклуб "Нічні вовки".
До фізичних осіб та юросіб, які потрапили до списків санкцій, застосовують заборону на поїздки та заморожування активів.
Раніше повідомлялося, що ЄС запровадив санкції проти десяти сирійських громадян і двох приватних охоронних компаній за їхню участь у вербуванні сирійських і палестинських найманців для війни РФ проти України.
ЗМІ також повідомляли, що ЄС заблокував пропозицію про внесення до санкційного списку російського металургійного підприємства "ВСМПО-Авісма" - найбільшого у світі виробника титану.
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