Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США знайшли на конфіскованій яхті Керімова ймовірне яйце Фаберже: може коштувати мільйони доларів

 

У США повідомили, що знайшли на борту яхти Amadea російського олігарха Керімова, яка була конфіскована урядом Фіджі на вимогу США минулого місяця, предмет, що нагадує яйце Фаберже.

Про це заявила перша заступниця міністра юстиції - генерального прокурора США Ліза Монако, повідомляє The Guardian.

"Ми знаходимо справді цікаві речі [на заарештованих яхтах]. На одній з них ми знайшли яйце Фаберже - або, ймовірно, яйце Фаберже. Тож стає все цікавіше і цікавіше", - розповіла Монако, виступаючи на безпековому форумі в американському Аспені.

Вона не уточнила, про яку саме яхту йдеться, але зазначила, що зараз судно пришвартоване у затоці Сан-Дієго, куди прибуло з Фіджі у червні.

7 червня Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова суперяхту Amadea, яка була затримана на запит Вашингтона. Наприкінці минулого місяця її доставили до Сан-Дієго.

У США заявляють, що судно належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

Офіційний власник яхти - зареєстрована на Кайманових островах компанія Millemarin Investments - стверджує, що судно не належить Керімову.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2689
  7,4625
 25,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2043  0,06 0,15 37,1257  0,07 0,19
EUR 36,5566  0,05 0,14 37,7226  0,11 0,28

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес