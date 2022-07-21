США знайшли на конфіскованій яхті Керімова ймовірне яйце Фаберже: може коштувати мільйони доларів

У США повідомили, що знайшли на борту яхти Amadea російського олігарха Керімова, яка була конфіскована урядом Фіджі на вимогу США минулого місяця, предмет, що нагадує яйце Фаберже.

Про це заявила перша заступниця міністра юстиції - генерального прокурора США Ліза Монако, повідомляє The Guardian.

"Ми знаходимо справді цікаві речі [на заарештованих яхтах]. На одній з них ми знайшли яйце Фаберже - або, ймовірно, яйце Фаберже. Тож стає все цікавіше і цікавіше", - розповіла Монако, виступаючи на безпековому форумі в американському Аспені.

Вона не уточнила, про яку саме яхту йдеться, але зазначила, що зараз судно пришвартоване у затоці Сан-Дієго, куди прибуло з Фіджі у червні.

7 червня Верховний суд Фіджі дозволив США вивезти за межі острова суперяхту Amadea, яка була затримана на запит Вашингтона. Наприкінці минулого місяця її доставили до Сан-Дієго.

У США заявляють, що судно належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, який потрапив під санкції.

Офіційний власник яхти - зареєстрована на Кайманових островах компанія Millemarin Investments - стверджує, що судно не належить Керімову.