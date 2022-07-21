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Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із Росії
21:57 21.07.2022 |
Алкогольні компанії Beam Suntory та Edrington заявили, що продадуть спільне підприємство Maxxium Russia місцевому керівництву.
Про це йдеться у заяві Beam Suntory.
Після вторгнення РФ в Україну компанії на початку березня призупинили поставки алкоголю до Росії.
Після цього компанії "почали переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу", йдеться у пресрелізі.
"Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку - це продаж російського спільного підприємства місцевій команді. Поставки від Beam Suntory будуть призупинені, оскільки ми продовжуємо дотримуватись усіх чинних законів, включаючи міжнародні санкції", - пояснили в компанії.
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