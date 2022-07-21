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АНАЛІТИКА

Виробники віскі Jim Beam, Maker's Mark та Macallan йдуть із Росії

 

Алкогольні компанії Beam Suntory та Edrington заявили, що продадуть спільне підприємство Maxxium Russia місцевому керівництву.

Про це йдеться у заяві Beam Suntory.

Після вторгнення РФ в Україну компанії на початку березня призупинили поставки алкоголю до Росії.

Після цього компанії "почали переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу", йдеться у пресрелізі.

"Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку - це продаж російського спільного підприємства місцевій команді. Поставки від Beam Suntory будуть призупинені, оскільки ми продовжуємо дотримуватись усіх чинних законів, включаючи міжнародні санкції", - пояснили в компанії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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