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Німеччина підвищила плани із заповнення сховищ газу до 95% на фоні шантажу Росії
21:52 21.07.2022 |
Німеччина підвищила свої плани щодо заповнення газу в сховищах у країні до 95% до 1 листопада на фоні побоювань, що Росія може припинити постачання енергоресурсів, повідомляє Bloomberg із посиланням на міністра економіки Роберта Габека.
Уряд звернувся до операторів із вимогою заповнити газом сховища на 95% до листопада проти попереднього встановленого рівня у 90%.
Видання зазначає, що цей крок підвищує ймовірність того, що адміністрація канцлера Олафа Шольца втрутиться в управління сховищами газу.
За словами Габека, уряд попередив операторів сховища, що вони можуть втратити контроль над об'єктами, якщо вони не виконають вимог.
У четвер, 21 липня, російський Газпром відновив потоки газу Північним потоком до Європи, але країни ЄС побоюються, що Росія може припинити постачання енергоресурсів.
Габек зазначив, що Росія використовує газ, щоб шантажувати Європу та Німеччину, щодня доводячи, що вона є ненадійною в енергопостачанні.
За словами Габека, нові цілі зберігання газу в Німеччині були встановлені на рівні 75% на 1 вересня та 85% на 1 жовтня.
Наразі запаси газу в країні заповнені приблизно на 65%. Видання зазначає, що потрібно близько місяця, щоб виконати запланований план на вересень, виходячи з постачання російського газу за тиждень до того, як Північний потік зупинили на технічне обслуговування.
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