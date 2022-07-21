Знижуючи експорт в ЄС, РФ посеред літа заповнила газосховища на 81%

За рахунок зниження поставок до країн ЄС РФ вже заповнила власні газові сховища на 81% від цільового рівня.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву міністра енергетики РФ Миколи Шульгінова.

"У нас немає проблем із накопиченням усіх видів палива: резервного, основного, аварійного. У нас не буде проблем із закачуванням газу в підземні сховища. Сьогодні рівень закачування становить 81 відсоток від цільового рівня, який ми маємо досягти в листопаді", - сказав міністр.

Він додав, що видобуток газу в Росії за 6 місяців 2022 року впав на 5% "з відомих причин".

До початку опалювального сезону 2022/2023 року в РФ "Газпром" планує створити оперативний запас газу обсягом 72,66 млрд кубометрів.

Напередодні минулого опалювального сезону "Газпром" закачав до російських підземних сховищ рекордні обсяги газу - ті ж 72,6 млрд кубометрів.