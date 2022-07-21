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АНАЛІТИКА

У Байдена виявили коронавірус

79-річний президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомили у Білому домі, додавши, що президент має "дуже легкі симптоми" хвороби.

Він повністю вакцинований і ще двічі ревакцинований.

Байден вже почав проходити курс лікування, повідомила його прессекретарка Карін Жан-П'єр.

Наразі президент за вказівками епідеміологів перебуває на самоізоляції у Білому домі.

Він продовжить виконувати свої обов'язки під час самоізоляції: візьме участь у запланованих зустрічах телефоном та через Zoom із резиденції.

Згідно з протоколом центру з контролю захворювань США, Байден має бути на самоізоляції, доки не отримає негативний результат тесту на коронавірус, пояснила Жан-П'єр.

За її словами, медичне відділення Білого дому повідомить усіх, хто був в контакті з президентом, зокрема, членів Конгресу або представників преси, які були з Байденом під час його візиту до Массачусетсу в середу.
Ключові теги: США
 

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