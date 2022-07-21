Фінансові новини
- |
- 21.07.22
- |
- 20:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України
19:18 21.07.2022 |
Європейське поліцейське управління (Європол) заявляє про ознаки контрабанди зброї з України.
Про це заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
За його словами, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.
Також, зазначив він, розслідувані з країн ЄС виявили "ознаки торгівлі важким військовим озброєнням", не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.
"Є ризик, що зброя потрапить до рук організованих злочинців чи терористів" - сказав речник.
За його словами, було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю. Існує також занепокоєння, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для контрабанди в ЄС.
Раніше про занепокоєння Європолу повідомив німецький мовник SWR . Канал процитував конфіденційний лист, що, за даними розслідувачів, "злочинні мережі активні в регіоні та здійснюють або планують контрабанду значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, у тому числі військової зброї".
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв'язку з війною в Україні.
Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном
|Ефект Рамштайна. Чому Зеленського вже не влаштовує Путін-гарант
|Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ
|США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Байдена виявили коронавірус
|Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України
|Президент Італії розпустив парламент, будуть дострокові вибори
|Золото, технології, порти: у ЄС розкрили деталі сьомого пакету санкцій проти Росії
|Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $78 мільярдів
|Британський банківський гігант HSBC продав бізнес в Росії
Бізнес
|Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км
|У Каліфорнії з броньованої вантажівки вкрали коштовності на мільйони доларів
|На ноутбуках Lenovo може бути вірус, який не знищує навіть повторна інсталяція ОС
|США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму