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Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $78 мільярдів
17:21 21.07.2022 |
Міжнародні резерви Росії станом на 15 липня становили до $565,31 млрд, зменшившись за тиждень ще на $7,39 млрд.
Як свідчать дані на офіційному сайті Банку Росії, з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони впали на $77,9 млрд.
Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.
Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.
При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію - $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця травня валютні резерви Росії зменшились на $60 мільярдів.
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