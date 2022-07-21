Японія не імпортувала російської нафти у червні

Японія у червні 2022 року не імпортувала російської нафти, але збільшила обсяг закупівель СПГ на 26,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать статистичні дані російського міністерства фінансів, повідомляє «Прайм».

Зазначається, що з січня по червень 2022 р. обсяг імпорту російської нафти в Японію знизився на 21,7% порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Імпорт же СПГ зріс на 7,7%.

За даними мінфіну рф, імпорт російського вугілля також скоротився на 59,5% порівняно з аналогічним періодом рік тому. За період із січня по червень показник знизився на 23,2% порівняно з першим півріччям торік.

