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Британські санкції проти російського золота вступили в силу, на черзі вугілля і нафта
12:05 21.07.2022 |
Заборона на імпорт золота з території Росії до Великобританії набула чинності з 21 липня. Санкції проти вугілля запрацюють з 10 серпня, проти нафти - з 31 грудня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великобританія.
"Забороняється будь-який імпорт нафти і нафтопродуктів, вугілля та вугільної продукції і золота, а також придбання, постачання і доставку, прямим або непрямим шляхом цих продуктів", - йдеться в документі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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