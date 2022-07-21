У Чехії схвалили заборону пластикових приборів, тарілок і соломинок

Виробництво та продаж одноразових пластикових столових приборів, тарілок або соломинок буде заборонено в Чехії згідно з правилами Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Палата представників схвалила відповідну заборону у середу в Законі про обмеження впливу окремих пластикових виробів на навколишнє середовище. Тепер норму має затвердити Сенат. Зміни повинні були бути внесені в чеську правову систему в липні минулого року. Подібну пропозицію рік тому представив тодішній уряд Андрея Бабіша, але колишня Палата представників не встигла обговорити її до кінця виборчого періоду.

За ухвалення закону сьогодні проголосували 113 депутатів від усіх парламентських партій.

Заборона в основному стосується одноразових пластикових виробів, до яких також відносяться мішалки для напоїв, ватяні палички або палички для утримування повітряних кульок, чашки для напоїв і коробки для їжі з пінополістиролу.

За даними Мінприроди, щорічне споживання пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 млрд штук. Вже існує низка багаторазових альтернатив одноразовим продуктам, які будуть заборонені. Закон також визначає вимоги до деяких пластикових виробів.

Міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова висловила задоволення, що вдалося прийняти пропозицію, яка мала бути схвалена в липні минулого року. "Завдяки закону ми зможемо зменшити кількість відходів, які сьогодні безглуздо потрапляють на звалища. Продукти, які ми забороняємо, вже сьогодні мають низку альтернатив, і завдяки цьому ми можемо економити мільйони пластикових виробів щороку", - сказала вона.