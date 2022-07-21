Фінансові новини
- |
- 21.07.22
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Чехії схвалили заборону пластикових приборів, тарілок і соломинок
08:56 21.07.2022 |
Виробництво та продаж одноразових пластикових столових приборів, тарілок або соломинок буде заборонено в Чехії згідно з правилами Європейського Союзу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.
Палата представників схвалила відповідну заборону у середу в Законі про обмеження впливу окремих пластикових виробів на навколишнє середовище. Тепер норму має затвердити Сенат. Зміни повинні були бути внесені в чеську правову систему в липні минулого року. Подібну пропозицію рік тому представив тодішній уряд Андрея Бабіша, але колишня Палата представників не встигла обговорити її до кінця виборчого періоду.
За ухвалення закону сьогодні проголосували 113 депутатів від усіх парламентських партій.
Заборона в основному стосується одноразових пластикових виробів, до яких також відносяться мішалки для напоїв, ватяні палички або палички для утримування повітряних кульок, чашки для напоїв і коробки для їжі з пінополістиролу.
За даними Мінприроди, щорічне споживання пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 млрд штук. Вже існує низка багаторазових альтернатив одноразовим продуктам, які будуть заборонені. Закон також визначає вимоги до деяких пластикових виробів.
Міністр навколишнього середовища Чехії Анна Губачкова висловила задоволення, що вдалося прийняти пропозицію, яка мала бути схвалена в липні минулого року. "Завдяки закону ми зможемо зменшити кількість відходів, які сьогодні безглуздо потрапляють на звалища. Продукти, які ми забороняємо, вже сьогодні мають низку альтернатив, і завдяки цьому ми можемо економити мільйони пластикових виробів щороку", - сказала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні, - Пентагон
|Відтермінування боргу України. Країни G7 погодились і закликали бондхолдерів зробити те саме
|Україна реструктурує борг. Росіяни кричатимуть про дефолт України. Нехай кричать
|Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
У РУБРИЦІ
|У Чехії схвалили заборону пластикових приборів, тарілок і соломинок
|Країни-члени ЄС погодилися мобілізувати транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для підтримки ЗСУ
|Росія відновила постачання газу до Німеччини через «Північний потік-1»
|МКС може почати розгляд першої справи про воєнні злочини Росії в Україні цієї зими – Bloomberg
|У боротьбі за крісло прем'єра Великобританії виокремились двоє лідерів
|Рішення про навчання українських пілотів поки немає, але питання вивчається - Міллі
Бізнес
|На ноутбуках Lenovo може бути вірус, який не знищує навіть повторна інсталяція ОС
|США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
|Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline