Драгі готовий залишитися прем’єром за умови єдності в коаліції

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що готовий залишитися прем'єр-міністром за умови єдності у широкій коаліції - після того, як президент минулого тижня відхилив його відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Драгі навів перелік пріоритетних питань, починаючи від війни в Україні до соціальної нерівності і зростання цін, та наголосив, що йому потрібна підтримка політичних партій для того, щоб він міг керувати країною до наступних виборів у 2023 році.

"Чи готові партії і ви, депутати, відбудувати цю угоду?", - наголосив він у своїй промові перед Сенатом.

Драгі спробував піти у відставку минулого тижня після того, як популістський "Рух 5 зірок" відмовився підтримати коаліцію під час вотуму недовіри. Проте президент Серджо Матарелла відмовився приймати її.

Подальша доля уряду Драгі має визначитись 20-21 липня - Драгі постане перед обома палатами парламенту, щоб з'ясувати, чи має він більшість. У перший день відбудуться дебати у Сенаті, в другий - у нижній палаті парламенту.

Драгі, колишній очільник Європейського центрального банку, має достатньо підтримки для роботи на посаді прем'єра і без "Руху п'яти зірок", але досі він відкидав цей варіант через те, що його початковий мандат полягав у тому, щоби очолити коаліцію національної єдності з партіями всього політичного спектру.

Рух 5 зірок", ймовірно, відмовиться від своєї підтримки, якщо Драгі не задовольнить кілька його вимог, включаючи мінімальну заробітну плату, а праві партії у коаліції заявили, що більше не бажають бути в уряді із "5 зірками".

Якщо Драгі визначить, що він не має більшості, або вважає, що його уряд більше не може бути ефективним, він може взагалі пропустити голосування в четвер і піти прямо до президента Серджо Матарелли знову просити про відставку.

Якщо це станеться, президент теоретично міг би провести консультації, щоб сформувати іншу більшість із Драгі біля керма, але ймовірніше, що він розпустить парламент і призначить вибори якнайшвидше, щоб дати час новому уряду ухвалити закон про бюджет до кінця року.

Останні опитування показують, що менше третини італійців виступають за дострокові вибори, тоді як більше половини хочуть, щоб уряд продовжив свою діяльність.

Нагадаємо, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як "Рух 5 зірок" відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо попередив, що політична криза загрожує позбавити Україну життєво важливої військової підтримки в її боротьбі з Росією.