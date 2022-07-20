Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт німецьких компаній до Росії значно впав на тлі війни в Україні

 

За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, експорт до Російської Федерації впав у червні на 41,6 відсотка до 1,2 мільярда євро. Такі дані оприлюднені у середу, 20 липня, на сайті відомства.

Загалом німецький експорт до країн за межами Європейського Союзу зріс на 4,2 відсотка у порівнянні з попереднім місяцем. Таким чином, у червні Росія посіла десяте місце серед найважливіших напрямків для німецького експорту за межі ЄС. Перед початком війни з Україною в лютому Росія була п'ятою, а у квітні країна посідала 14 місце.

Згідно з даними статвідомства, США продовжують залишатися найважливішим торговим партнером для німецьких експортерів за межами ЄС.
Мито на українські товари скасовано

Як повідомлялось, Євросоюз офіційно скасував на рік торговельні бар'єри на імпорт усіх українських товарів. Відповідне рішення Європарламенту та Ради ЄС 3 червня оприлюднили в Офіційному журналі ЄС.

Таким чином, від 4 червня українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до країн-членів ЄС без сплати мит. Ідеться про скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Крім того, блокується збір антидемпінгових мит, якщо вони будуть встановлені протягом дії нового регламенту.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес