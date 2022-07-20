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Експорт німецьких компаній до Росії значно впав на тлі війни в Україні
15:49 20.07.2022 |
За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, експорт до Російської Федерації впав у червні на 41,6 відсотка до 1,2 мільярда євро. Такі дані оприлюднені у середу, 20 липня, на сайті відомства.
Загалом німецький експорт до країн за межами Європейського Союзу зріс на 4,2 відсотка у порівнянні з попереднім місяцем. Таким чином, у червні Росія посіла десяте місце серед найважливіших напрямків для німецького експорту за межі ЄС. Перед початком війни з Україною в лютому Росія була п'ятою, а у квітні країна посідала 14 місце.
Згідно з даними статвідомства, США продовжують залишатися найважливішим торговим партнером для німецьких експортерів за межами ЄС.
Мито на українські товари скасовано
Як повідомлялось, Євросоюз офіційно скасував на рік торговельні бар'єри на імпорт усіх українських товарів. Відповідне рішення Європарламенту та Ради ЄС 3 червня оприлюднили в Офіційному журналі ЄС.
Таким чином, від 4 червня українські виробники можуть постачати свої товари та продукцію до країн-членів ЄС без сплати мит. Ідеться про скасування мит на ті українські промислові товари, на які вони ще діють, системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції. Крім того, блокується збір антидемпінгових мит, якщо вони будуть встановлені протягом дії нового регламенту.
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