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АНАЛІТИКА

США та союзники обговорюють навчання українських військових пілотів

 

Сполучені Штати та союзники починають вивчати можливість навчання українських пілотів у рамках довгострокових зусиль, щоб потенційно допомогти Києву створити оновлені Військово-повітряні сили.

Про це у коментарі Reuters сказав начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун, повідомляє "Європейська правда".

Браун визнав, що дискусії в армії США та їхніх союзників тривають і йдеться про довгостроковий план щодо того, як побудувати повітряні сили, які знадобляться Україні в майбутньому.

Коментарі Брауна прозвучали через кілька днів після того, як законодавці в Палаті представників підтримали рішення, яке, якщо воно подолає інші перешкоди, дозволить виділити 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів і техніків бойових літаків США.

Браун не коментував закон. Він також відмовився говорити про терміни або про те, які типи західних літаків найкраще підходять для України.

Але він підкреслив, що майбутня підготовка українських льотчиків - це складне питання, яке потребує врахування воєнного стану та можливості Києва виводити пілотів з бойових дій для проходження тривалого навчання.

Відповідаючи на запитання, скільки часу може знадобитися для українського пілота, щоб перейти на американські винищувачі, Браун зазначив, що американський пілот може навчатися на новому типі літака 2-4 місяці. "Перехід від радянської системи буде трохи важчим", - сказав він.

Браун сказав, що Україна може звернутися до союзників по НАТО, які мають досвід переходу від авіації радянських часів до західних систем.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, що зараз Україна продовжує отримувати військову допомогу у рамках програм, які не передбачають повернення коштів за отриману допомогу, а ленд-ліз почне застосовуватися пізніше.


За матеріалами: Європейська правда
 

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