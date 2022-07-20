На тлі протестів: у Шрі-Ланці парламент обрав нового президента

Депутати парламенту Шрі-Ланки обрали президентом країни 73-річного Раніла Вікрамасінгхе, призначеного раніше тимчасовим главою держави. Під час голосування він набрав 134 голоси проти 82-х.

Як повідомлялось, 13 липня президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса утік з країни за кілька годин до того, як мав оголосити про відставку через протести, що охопили країну на тлі економічної кризи. Раджапакса разом із дружиною та двома охоронцями вилетіли військовим літаком до столиці Мальдів - Мале. Офіційно строк його перебування на посаді мав завершитися у 2024 році.



Протести на Шрі-Ланці

Шрі-Ланка з 22 мільйонами населенням переживає економічну кризу. Протягом останніх місяців у країні відбуваються відключення електроенергії, виникли проблеми з паливом і стрімко зростає інфляція. Уряд не може фінансувати основні імпортні товари, зокрема харчові продукти, паливо та ліки. За даними влади, країна стала неплатоспроможною.

Через це на Шрі-Ланці уже кілька місяців поспіль тривають протести. 9 липня тисячі демонстрантів увірвалися до резиденції президента, вимагаючи його відставки.Був спалений також приватний будинок прем'єр-міністра, посаду якого тоді обіймав Вікрамасінгхе.

