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АНАЛІТИКА

Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії – Bloomberg

 

Туреччина планує відмовитись від долара у платежах за російські енергоносії - за словами турецьких посадовців, країни розглядають можливість використання ліри.

Про це пише Bloomberg.

За словами турецьких посадовців, знайомих з цим питанням, президент Туреччини Ердоган під час зустрічі з президентом РФ Путіним у Тегерані обговорить оплату імпортованих російських енергоресурсів у валютах, відмінних від долара США.

Один із чиновників уточнив, що аналізований механізм може дозволити Анкарі використовувати турецькі ліри для імпорту енергоносіїв, заощаджуючи свої валютні резерви.

А платежі в турецькій валюті можуть бути використані Москвою для фінансування закупівель Росією товарів та послуг у турецьких постачальників.

Так само рублі мають стати частиною будь-якої торгової угоди між двома країнами, каже співрозмовник агентства.

"Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти в Туреччину та близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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