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Ердоган вимагає, щоб курди відійшли від турецько-сирійського кордону
09:51 20.07.2022 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вимагає, щоб формування курдів залишили регіон на кордоні з Сирією. Відповідну заяву він зробив у вівторок, 19 липня, під час тристоронньої зустрічі з лідерами Ірану та Росії у Тегерані.
За його словами, курди намагаються розділити Сирію за підтримки зовнішніх сил. Анкара не може і надалі спостерігати за перебуванням угруповань курдів на своєму кордоні, сказав він.
"Боротьба Туреччини з тероризмом продовжуватиметься незважаючи на те, хто її підтримає", - заявив Ердоган.
Президент Туреччини висловив вдячність Ірану та Росії за підтримку, утім зазначив, що слів недостатньо. Він висловив сподівання на те, що Тегеран та Москва підтримають Анкару у прагненні забезпечити територіальну цілісність та безпеку Сирії, яку він назвав "пріоритетною задачею".
Ердоган виступив за якнайскоріше скликання Конституційного комітету Сирії, утім сторонам не вдалося дійти згоди щодо місця та дати проведення заходу.
Позиція Росії та Ірану
Президент Росії Володимир Путін, своєю чергою, закликав до єдності союзників щодо сирійського питання та звинуватив Захід у втручанні. За його словами, Захід "взяв курс на поділ Сирії", і Москва разом з Анкарою та Тегераном мають завадити цьому.
"Особливе занепокоєння викликає ситуація на територіях, які не перебувають під контролем сирійської влади", - сказав Путін посилаючись на загрозу екстремізму та сепаратизму в цих регіонах.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі закликав до дипломатичного врегулювання громадянської війни у Сирії. Найважливіше - забезпечити територіальну цілісність країни та дати можливість сирійському народу вирішувати долю країни самостійно, наголосив він після зустрічі.
Туреччина, Іран та Росія ведуть переговори щодо врегулювання ситуації у Сирії з 2017 року. У той час як Москва та Тегеран підтримують режим президента Башара аль-Асада, Анкара - на стороні опозиції. Кілька місяців тому Туреччина оголосила про плани щодо нової наступальної операції на півночі Сирії, Росія та Іран застерігають Анкару від подальших військових дій.
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