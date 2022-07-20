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АНАЛІТИКА

Росія в найближчі 20 років не отримає нові літаки Boeing, - прогноз

 

Американська компанія Boeing Co. пом'якшила очікування щодо попиту на комерційні літаки на найближчі десятиліття через невизначеність поставок реактивних літаків до Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з довгостроковим прогнозом, Boeing до 2041 року поставить своїм клієнтам 41 170 нових літаків. У той час як минулорічні оцінки становили 43 610 літаків до 2040 року.

Такий прогноз підкреслює, що геополітичні та економічні потрясіння можуть мати довгострокові наслідки для аерокосмічної галузі. За словами віце-президента Boeing з комерційного маркетингу Даррена Халста, більш низькі темпи світового економічного зростання призведуть до зниження попиту на літаки.

У той же час прогноз Boeing виключає будь-які майбутні потенційні поставки покупцям в Росії. У минулому році очікувалося, що російським клієнтам поставлять понад 1500 літаків протягом наступних 20 років.

"Це нецільовий ринок для нас", - уточнив Халст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія тримає в заручниках 400 лізингових літаків, в результаті чого збиток іноземних компаній оцінюється в 10 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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