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АНАЛІТИКА

Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім

 

Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України - зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей - і попереджають, що відреагують на цей крок Москви.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Ми бачимо значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території. Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було у 2014 році.

Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановочний референдум про приєднання до Росії, потім Росія використає ці референдуми у своєму намаганні анексувати нові території України", - сказав він.

За його словами, російський уряд наразі розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю - Донецької й Луганської. Москва вже почала підготовку до такого кроку: ввела обіг рубля на окупованих територіях, блокує доступ до інтернету, переслідує людей із проукраїнськими поглядами і встановлює контроль над ЗМІ.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня", - зазначив представник Білого дому і нагадав, як Росія на початку повномасштабного вторгнення заявляла, що в її плани не входить окупація України.

"Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою - і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим ізгоєм, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні "анексовані Росією території", - наголосив Кірбі.

Він додав, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати тимчасово окуповані Росією території військовим шляхом.

Як повідомлялося, за оцінками британської розвідки, Росія, найімовірніше, проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль. Водночас американські чиновники схиляються до думки, що РФ не має достатньої кількості сил, щоб повністю контролювати окуповану її військами територію Херсонської області.
Ключові теги: США, Росія
 

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