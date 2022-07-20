Єврокомісія пропонує ЄС спільно купувати зброю

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон у вівторок представив план, який дозволять країнам Європейського Союзу спільно закуповувати зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Бретона, ініціатива дозволить ЄС поповнити запаси зброї, які вже були надані Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"Здійснюючи внески з європейського бюджету, ми створюємо стимул для держав-членів, багато з яких оголосили про значне збільшення витрат на оборону, купувати (зброю) разом. Це дасть змогу краще витрачати бюджетні кошти та зміцнити нашу європейську промислову базу", - пояснив він.

У травні європейська комісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила про створення спеціальної цільової групи, яка розробить європейську оборонну інвестиційну програму в третьому кварталі 2022 року.

Нагадаємо, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що країни Євросоюзу повинні збільшити витрати на оборону, але при цьому спільно закуповувати зброю, щоб витрачати кошти більш ефективно.

У березні міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили Стратегічний компас- першу концепцію Євросоюзу в сфері оборони та безпеки.

Компас дає Європейському Союзу план дій щодо зміцнення політики безпеки та оборони ЄС до 2030 року. Ключова норма цього плану - створення європейських сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч військовослужбовців.