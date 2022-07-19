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Польща отримала від США перші 28 танків Abrams
14:02 19.07.2022 |
Польща отримала від США перші 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 панцирників цього типу.
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Укрінформ.
"До Польщі прибули перші танки Abrams для навчання польських танкістів, 28 одиниць",- повідомив Блащак.
Він зазначив, що це перший етап підписаного у квітні контракту щодо поставки до Польщі 250 танків найсучаснішої версії.
Міністр висловив переконання, що ці машини значно зміцнять бронетанкові війська.
За його словами, у збройній агресії проти України росія активно використовує бронетанкові війська та артилерію. "Тому для нас страховка у вигляді найкращих і найсучасніших танків у світі буде гарантією відлякування російського агресора", - наголосив глава міноборони Польщі.
Він також нагадав, що нещодавно Польща додатково замовила у США 116 танків Abrams старшої генерації, які збройні сили отримають наступного року. Причому Варшава заплатить лише за їх розконсервування зі складів ЗС США.
Як повідомлялося, Польща закупить у США 116 танків Abrams, які вже були в експлуатації. Вони мають компенсувати передачу державою Україні 240 модернізованих танків Т-72.
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