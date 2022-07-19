Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща отримала від США перші 28 танків Abrams

 

Польща отримала від США перші 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 панцирників цього типу.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Укрінформ.

"До Польщі прибули перші танки Abrams для навчання польських танкістів, 28 одиниць",- повідомив Блащак.

Він зазначив, що це перший етап підписаного у квітні контракту щодо поставки до Польщі 250 танків найсучаснішої версії.

Міністр висловив переконання, що ці машини значно зміцнять бронетанкові війська.

За його словами, у збройній агресії проти України росія активно використовує бронетанкові війська та артилерію. "Тому для нас страховка у вигляді найкращих і найсучасніших танків у світі буде гарантією відлякування російського агресора", - наголосив глава міноборони Польщі.

Він також нагадав, що нещодавно Польща додатково замовила у США 116 танків Abrams старшої генерації, які збройні сили отримають наступного року. Причому Варшава заплатить лише за їх розконсервування зі складів ЗС США.

Як повідомлялося, Польща закупить у США 116 танків Abrams, які вже були в експлуатації. Вони мають компенсувати передачу державою Україні 240 модернізованих танків Т-72.
Ключові теги: Польща, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,6645
  0,2472
 0,84

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6257  0,11 0,29 37,3622  0,05 0,14
EUR 36,7081  0,16 0,44 37,6908  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес