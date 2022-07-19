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АНАЛІТИКА

Словаччина хоче відмовитися від ядерного палива рф і вже шукає альтернативу

 

Словаччина впродовж кількох місяців веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну "росатому".

Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер у понеділок на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про атомну енергетику, то так - більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", - наголосив Геґер.

За словами Геґера, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, "при цьому в усіх сферах - чи то газ, нафта чи атомне паливо".

Водночас словацький прем'єр-міністр зауважив, що цей процес не буде швидким.

Як повідомлялося, раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою запровадження повного ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з росії.
 

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