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Словаччина хоче відмовитися від ядерного палива рф і вже шукає альтернативу
13:55 19.07.2022 |
Словаччина впродовж кількох місяців веде переговори з метою знаходження постачальників ядерного палива для АЕС на заміну "росатому".
Про це заявив премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер у понеділок на спільній з австрійським колегою пресконференції у Відні, передає кореспондент Укрінформу.
"Якщо говорити про атомну енергетику, то так - більш як половина енергії у Словаччині надходить від атомних електростанцій. І мова про реактори, які дотепер забезпечувалися російським паливом. Але вже впродовж кількох місяців ми ведемо переговори з різними іншими постачальниками та хочемо знайти альтернативне паливо", - наголосив Геґер.
За словами Геґера, Словаччина чітко заявила, що хоче відмовитися від російських викопних джерел енергії, "при цьому в усіх сферах - чи то газ, нафта чи атомне паливо".
Водночас словацький прем'єр-міністр зауважив, що цей процес не буде швидким.
Як повідомлялося, раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою запровадження повного ембарго на імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу з росії.
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