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Єврокомісар: Ми виходимо з припущення, що Північний потік не запрацює
13:50 19.07.2022 |
Європейська комісія очікує, що Газпром не відновить роботу Північного потоку 21 липня після закінчення регламентних робіт. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана.
"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з припущення, що він не повернеться в експлуатацію. І на цей випадок потрібно вжити певних заходів", - сказав Ган.
Ні російська влада, ні Газпром поки що не робили офіційних заяв з приводу відновлення чи невідновлення роботи Північного потоку.
Припинення постачання російського газу може мати катастрофічні наслідки для європейської промисловості. Німеччина особливо залежить від російського газу, навіть скорочення постачання змусило енергетично компанію Uniper SE просити уряд про допомогу.
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