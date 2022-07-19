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АНАЛІТИКА

ЄС погодився почати перемовини про вступ з Албанією та Північною Македонією

 

Рада Європейського Союзу в понеділок ухвалила рішення розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем'єр-міністр головуючої в Раді ЄС Чехії Петр Фіала

"Рада ЄС на чолі з Чехією щойно погодилася розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією! Ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це великий успіх нашого головування", - написав Фіала у Twitter.

Він додав, що у вівторок зустрінеться з прем'єром Албанії Еді Рамою та главою уряду Північної Македонії Дімітаром Ковачевським, "щоб обговорити наступні кроки на їхньому шляху до ЄС".

Нагадаємо, в суботу парламент Північної Македонії ухвалив укладену за посередництвом Франції угоду, спрямовану на врегулювання суперечки з Болгарією та розблокування шляху до давно назрілих переговорів про членство в ЄС.

Підписання сталося після трьох днів запеклих обговорень і масових протестів у Скоп'є. Уряд Північної Македонії може розпочати фактичні переговори з Брюсселем лише після того, як змінить конституцію та включить до неї згадку про болгар.

В угоді пропонується внести поправки до конституції Північної Македонії, щоб визнати болгарську меншину, а решта питань обговорюватимуться між Скоп'є та Софією. Французька пропозиція не вимагає від Болгарії визнання македонської мови. Натомість Болгарія дозволить своєму західнобалканському сусідові розпочати переговори про членство у ЄС.

У неділю глави МЗС Болгарії та Північної Македонії підписали двосторонній протокол про втілення дорожньої карти, яка відкриває для Скоп'є шлях до початку переговорів про вступ до ЄС.
 

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