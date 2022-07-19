Австрія не відмовиться від нейтралітету, але збільшить витрати на оборону – канцлер

Канцлер Австрії Карл Негаммер у понеділок заявив, що його країна не відмовиться від політики нейтралітету, але з огляду на виклики у сфері безпеки буде збільшувати витрати на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Під час пресконференції за підсумками візиту до Відня прем'єр-міністра Словаччини Едуара Гегера в Негаммера запитали, чи буде Австрія переглядати свій нейтралітет.

На це австрійський канцлер відповів, що, на відміну від Швеції та Фінляндії, в Австрії розмови про можливий вступ до НАТО "не ведуться".

Він пояснив, що натомість Відень бере участь у спільній зовнішній політиці та політиці безпеки Європейського Союзу, а також планує збільшити інвестиції в оборону.

"Я лише повинен переконати своїх партнерів по коаліції в тому, наскільки саме (збільшити оборонні витрати)", - додав Негаммер.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг також заявив, що країна не розглядає приєдання до НАТО слідом за Швецією і Фінляндією і не бачить причин відмовлятися від нейтрального статусу.

Як повідомлялося, парламенти 15 із 30 країн, що входять до Організації Північноатлантичного договору, схвалили протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України. Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

Прийняття обох країн до Альянсу вже на саміті у Мадриді до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка врешті зняла його. В обмін Стокольм і Гельсінкі взяли на себе зобов'язання боротися з терористичними організаціями, а також розблокувати експорт зброї до Анкари.