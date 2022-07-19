Опозиція не змогла винести вотум недовіри уряду Великобританії

Палата громад Великої Британії увечері в понеділок не змогла оголосити вотум недовіри уряду на чолі з Борисом Джонсоном - 349 депутатів підтримали уряд, тоді як 238 проголосували проти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Спершу вотум недовіри намагалась ініціювати опозиційна Лейбористська партія, яка вимагала негайної відставки Джонсона. Але депутати, більшість яких становлять консерватори, відхилили це клопотання.

Натомість британський уряд пішов на незвичний крок та ініціював вотум недовіри до самого себе. Консерваторам не сподобалось подання лейбористів, які висловлювали недовіру не лише Джонсону особисто, а й усьому уряду.

Дебати в Палаті громад у понеділок удень стосувалися переважно внутрішньоекономічних проблем. Уряд Джонсона лейбористи звинувачували в провалі соціальної підтримки населення, натомість консерватор нагадав про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.

Якби вотум недовіри було оголошено, у Великій Британії мали б бути оголошені загальні вибори, де, як очікувалось, Консервативна партія отримала б гірший результат у порівнянні з 2019 роком.

Борис Джонсон був змушений подати у відставку з посади лідера Консервативної партії на початку липня під тиском низки внутрішньополітичних скандалів і закликів однопартійців. До обрання нового лідера торі Джонсон продовжує виконувати обов'язки глави уряду.

Станом на зараз участь у виборах лідера Консервативної партії беруть четверо претендентів: колишній міністр фінансів Ріші Сунак, молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт, міністерка закордонних справ Ліз Трасс і колишня міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.