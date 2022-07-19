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Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії
09:16 19.07.2022 |
Прем'єр Італії Маріо Драгі розраховує на подальше збільшення поставок газу з Алжиру найближчими роками.
"Цими місяцями Алжир став головним постачальником газу до Італії", - заявив він під час візиту до Алжиру в понеділок. Текст виступу Драгі розповсюдила канцелярія італійського прем'єра.
За словами глави уряду, "кілька днів тому алжирська компанія Sonatrach повідомила, що невдовзі має намір направити Італії 4 млрд кубометрів газу в рамках угоди, підписаної у квітні з ENI".
"Це швидше, ніж очікувалося, і дає підстави розраховувати на ще суттєвіші поставки найближчими роками", - сказав італійський прем'єр.
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