Fitch знизило рейтинг Білорусі до «обмеженого дефолту»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, яке базується в Лондоні, знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті для республіки білорусь із «C» до «RD».

Новий показник означає «обмежений дефолт», передає Укрінформ із посиланням на сайт агентства.

Fitch знизило рейтинг країни після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року щодо виплати купона за єврооблігаціями 2027 року.

Зазначимо, що «рейтинг дефолту емітента» відображає здатність країни (чи організації) повернути взяті кредити.

Нагадаємо: мінфін білорусі 29 червня офіційно повідомив, що країна провела платіж по єврооблігаціях у білоруських рублях. Раніше Нацбанк білорусі дозволив таке робити. Гроші переказали на спецрахунок білоруського банку і запропонували платіжному агенту самостійно забрати їх із цього рахунку та розрахуватися з інвесторами. Платіж у нацвалюті суперечить документації облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах.

Своєю чергою Fitch, яке є офіційним рейтингувальним агентством білорусі, 7 липня знизило довгостроковий рейтинг дефолту білорусі в іноземній валюті. Агентство також попередило, що якщо платежі з єврооблігацій не будуть здійснені відповідно до початкових умов до 13 липня, то Fitch вважатиме це дефолтом.