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АНАЛІТИКА

Франція та ОАЕ підписали угоду про стратегічне партнерство у сфері енергетики

 

Франція і Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про стратегічне партнерство у сфері енергетики.

Про це у своєму Твіттері повідомила міністр з питань енергетичних трансформацій Аньєс Паньє-Рунашер, передає Укрінформ.

"Державний візит президента Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми підписуємо стратегічне партнерство про енергетичну співпрацю", - написала міністр.

За її словами, мета партнерства - забезпечити безпеку поставок, створити більше промислових партнерств і працювати разом над моделлю безвуглецевої енергії.

Як раніше повідомляло агентство, Об'єднані Арабські Емірати направили 30 тонн гуманітарної допомоги Україні.
Ключові теги: Франція, ОАЕ
 

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