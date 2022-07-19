Франція та ОАЕ підписали угоду про стратегічне партнерство у сфері енергетики

Франція і Об'єднані Арабські Емірати підписали угоду про стратегічне партнерство у сфері енергетики.

Про це у своєму Твіттері повідомила міністр з питань енергетичних трансформацій Аньєс Паньє-Рунашер, передає Укрінформ.

"Державний візит президента Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми підписуємо стратегічне партнерство про енергетичну співпрацю", - написала міністр.

За її словами, мета партнерства - забезпечити безпеку поставок, створити більше промислових партнерств і працювати разом над моделлю безвуглецевої енергії.

Як раніше повідомляло агентство, Об'єднані Арабські Емірати направили 30 тонн гуманітарної допомоги Україні.