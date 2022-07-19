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АНАЛІТИКА

Росія вимагає від Індії оплати нафти в дирхамах ОАЕ – Reuters

 

Росія вимагає від Індії сплачувати за свою нафту дирхамами Об'єднаних Арабських Еміратів у спробах перевести міжнародні контракти на інші валюти, крім долара.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рахунок-фактуру у розпорядженні редакції та джерела, наближені до процесу.

Російська компанія "Роснефть" постачає сиру нафту до Індії через низку трейдерів, наприклад - Everest Energy і Coral Energy. У червні РФ другий місяць поспіль витіснила Саудівську Аравію як другого за величиною постачальника нафти до Індії після Іраку. Індія також наразі є другим за величиною покупцем російської дешевої нафти після Китаю.

За даними джерел Reuters, принаймні два індійські нафтопереробники вже здійснили деякі платежі в дирхамах, а інші провести такі платежі найближчими днями.

Об'єднані Арабські Емірати у спробі зберегти "нейтральну позицію" не запровадили санкції проти РФ, і виплати в дирхамах можуть посилити розчарування частини країн Заходу, які приватно кажуть, що позиція ОАЕ є неспроможною і фактично є підтримкою на боці Росії.

Трейдери, яких використовує Роснефть, почали вимагати оплату в доларовому еквіваленті в дирхамах з липня.
За матеріалами: Економічна правда
 

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