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ЗМІ з'ясували, хто опиниться в новому санкційному списку ЄС
08:41 19.07.2022 |
У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віцепрем'єр-міністра Росії Андрєя Белоусова, мера Москви Сєргєя Собяніна та двох російських акторів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє телеканал "Настоящее время" з посиланням на джерела.
Згідно з проєктом санкцій, який телеканл отримав від джерела в дипломатичних колах ЄС, Бєлоусов потрапить під санкції, оскільки "наступного дня після вторгнення (Росії в Україну) він був присутній на нараді в Кремлі і переконував російських олігархів, які зібралися там, продовжити співробітництво з підсанкційними російськими банками".
Що стосується Собяніна, то його ЄС називає близькими до Владіміра Путіна.
Також у санкційному переліку є двоє народних артистів Росії - Сєргєй Безруков та Владімір Машков. Перший підтримав російське вторгнення в Україну, другий - виступає за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
Крім того, під обмеження ЄС потраплять ті, кого російські окупанти призначили керувати захопленими українськими містами. Загалом санкції, як повідомлялося, торкнуться 47 фізичних та дев'ятьох юридичних осіб.
Джерела "Настоящего времени" називають новий пакет санкцій "шість плюс", оскільки він радше доповнює вже введені обмеження.
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу в понеділок узгодили новий санкційний пакет проти Росії - там немає додаткових заборон щодо постачання енергоносіїв, але передбачене включення ембарго на золото з Росії та посилення регулювання торгівлі товарами так званого подвійного призначення, подальших обмежень у сферах державних закупівель і фінансових послуг.
Нагадаємо, Євросоюз вже ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії через те, що вона свідомо порушила міжнародне право, коли розпочала вторгнення до України.
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