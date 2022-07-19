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АНАЛІТИКА

Єгипет відмовився купувати російську пшеницю

 

Запланований на вівторок черговий тендер єгипетської GASC (держкомпанія із закупівлі продовольства) буде проведений без участі російської та європейської пшениці, повідомляють експерти зернового ринку у своїх телеграм-каналах.

Організатори тендеру чекають на участь у ньому пшениці зі США, Канади, Австралії, Аргентини, Бразилії на базисі C&F з оплатою через 180 днів. Постачання зерна передбачено з 16 по 30 вересня, з 1 по 15 жовтня, з 16 по 31 жовтня, з 1 по 15 листопада. Зерно з РФ та ЄС на тендер не допущено.

"Цей тендер дуже схожий на експеримент. Найбільший покупець зерна вирішив перевірити альтернативні канали постачання як за обсягами пропозиції, так і за цінами", - заявив голова правління Союзу експортерів зерна РФ Едуард Зернін.

"За нашими оцінками, країни ЄС, які агресивно брали участь у перших тендерах цього сезону і суттєво вибрали свій експортний потенціал, суттєво скоротять пропозицію вже до жовтня-листопада, тому GASC потрібні нові постачальники, здатні збалансувати чорноморські обсяги", - сказав він.

Ще однією з причин спроби диверсифікації поставок глава спілки назвав те, що Єврокомісія побоюється посухи майже на половині своєї території цього літа. Це може призвести до значного зниження врожаю.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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