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Німецька компанія відхилила оголошення «Газпромом» форсмажору
23:00 18.07.2022 |
Німецька компанія Uniper, яка є найбільшим покупцем російського газу в Європі, підтвердила, що "Газпром" оголосив їй про форсмажор, і збирається його оскаржувати.
Як повідомляє "Європейська правда", про це представник Uniper заявив у коментарі Handelsblatt.
"Компанія оголосила форсмажор заднім числом за минулі й нинішні скорочення в постачанні газу", - заявили в Uniper, додавши, що не вважають таке оголошення обґрунтованим.
Форсмажор - це юридичний термін, який буквально означає "зовнішню обставину". Його використовують, коли хочуть оголосити про неможливість виконання договірних зобов'язань із незалежних від себе обставин.
Як повідомлялося, 14 липня "Газпром" оголосив форсмажор щодо постачання газу в Європу газопроводом "Північний потік-1", який є основним джерелом надходження блакитного палива до Німеччини та інших європейських країн.
Нагадаємо, 11 липня "Газпром" припинив постачання газу "Північним потоком-1", пояснивши це плановими роботами, що мають завершитися 21 липня.
Але ще перед тим Росія суттєво скоротила або й узагалі припинила постачання газу до понад десятка країн ЄС.
Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.
Прем'єр Джастін Трюдо назвав рішення "дуже важким" та запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну.
У парламенті Канади ініціювали спеціальне засідання, на якому хочуть почути пояснення міністрів з приводу такого рішення, а Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подав у Канаді судовий позов щодо цього.
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