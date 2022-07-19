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У Єврокомісії запропонували альтернативу конфіскації російських активів
22:52 18.07.2022 |
Комісар Європейської комісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс вважає, що замість конфіскації активів Росії, які виявилися замороженими через санкції, Європейський Союз може «утримувати» їх як гарантію участі Москви в повоєнній відбудові України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рейндерс розповів в інтерв'ю Reuters.
Він нагадав, що наразі ЄС розглядає можливість організації конфіскації підсанкційного російського майна без винесення судового вироку, "але це пов'язано з великою кількістю правових проблем, і ми ще не певні щодо цього".
Єврокомісар зауважив, що США, Канада та Італія мають досвід цивільної конфіскації, але, на його думку, потрібно довести пряму причетність майна до кримінального злочину - наприклад корупційного, - аби конфіскація була коректною з правової точки зору.
Тож як альтернативу Рейндерс пропонує тримати російські активи замороженими, поки Росія не погодиться заплатити за відновлення України після завершення війни.
"Ці кошти можуть слугувати гарантією участі Росії у відбудові України. Замість конфіскувати їх можна тривалий час тримати замороженими", - пояснив свою позицію єврокомісар.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз розробляє законодавство, яке б дозволило конфіскувати підсанкційні російські активи та використовувати їх для повоєнної відбудови України.
Нагадаємо, у Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.
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