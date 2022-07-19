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Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на «Український шлях»
22:37 18.07.2022 |
Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на "Український шлях".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
Район Брайтон-Біч став відомим у середні 1970-х років. Переважно через густоту поселення російськомовних вихідців з країн колишнього СРСР. Місце почали називати "Маленька Одеса". Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка - заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.
Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який розташований поряд.
Згідно із законопроєктом, Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями у Квінсі перейменують на "Маленький Таїланд", оскільки район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств. Загалом законопроєкт торкнувся 78 магістралей та громадських місць у всьому місті. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.
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