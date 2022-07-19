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Євросоюз домовився про подвоєння постачання газу з Азербайджану – голова Єврокомісії
17:30 18.07.2022 |
Європейський Союз домовився про збільшення постачання природного газу майже вдвічі з Азербайджану для заміщення російського газу на тлі загострення енергетичної кризи в Європі. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
У понеділок, 18 липня, 27 країн-членів ЄС підписали меморандум про збільшення постачання газу з Азербайджану до Баку.
Згідно з угодою, планується збільшити пропускну спроможність Південного газового коридору - мережі трубопроводів, що з'єднують Каспійське море з Європою - до 12 млрд кубометрів наступного року з нинішніх 8,1 млрд кубометрів.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка приїхала до Баку домовлятися про постачання газу з Азербайджану, зазначила, що за кілька років з Азербайджану зможуть постачати до 20 млрд кубометрів до Європи.
За її словами, постачання російського газу до Європи перестали бути надійними: "Тому ЄС вирішив відмовитися від Росії і звернутися до надійніших і заслуговує на довіру постачальників. І я рада зарахувати Азербайджан до їх числа".
Угода також стосується використання потенціалу Азербайджану в галузі зеленого водню та вітроенергетики.
За словами єврокомісара, Азербайджан перетвориться з постачальника викопного палива на постачальника-партнера з відновлюваних джерел енергії для Європи.
У загальній структурі імпорту Євросоюзу частка російського газу раніше становила 40%. Після початку повномасштабного вторгнення ЄС переглянув свою політику та почав відмовлятися від російського газу, його план - досягти енергетичної незалежності від Росії до 2027 року.
Але з травня Росія сама почала скорочувати постачання газу до країн ЄС. Спочатку постраждали найменші клієнти Газпрому, які відмовилися платити за газ з використанням рублів, а в червні Росія обмежила постачання газу до Німеччини Північним потоком, скоротивши їх до 40% від загальної потужності.
16 червня Росія пригрозила Німеччині повною зупинкою газопроводу Північний потік, а 11 липня таки зупинила постачання газу до Європи газопроводом Північний потік на 10 днів нібито для "планової профілактики".
У 2021 році Азербайджан експортував до Європи 8,2 млрд кубометрів газу, в I кварталі 2022 року - 2,6 млрд кубометрів газу. 2022 року обсяг експорту азербайджанського газу до Європи, за прогнозом, перевищить 10 млрд кубометрів.
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