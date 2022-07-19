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Обмеження цін на нафту з РФ. Глава Мінфіну США провела «обнадійливі» переговори з Індією
16:12 18.07.2022 |
Глава Мінфіну США Джанет Єллен провела "обнадійливі" переговори з Індією про обмеження цін на нафту з Росією. Про це вона сказала в коментарі агентству Reuters.
Індія за останні кілька місяців стала важливим імпортером російської нафти, у червні обсяги постачання вийшли на рекордні 950 000 барелів на добу. Відмова Індії від участі у схемі може позбавити її значної частини ефективності.
"Подивимось, куди вони вийдуть. Розмови, які я мала, загалом були обнадійливими", - сказала Єллен.
Інше джерело агентства в американському Мінфіні сказало, що Індія не давала жодних обіцянок щодо обмеження ціни на нафту, але співпрацює зі США і не висловлювала "ворожості" до цієї ідеї.
Переговори щодо російської нафти між США та Індією ведуться не лише між міністрами, але й на нижчому рівні.
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