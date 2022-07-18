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АНАЛІТИКА

Хочуть встигнути до санкцій: європейські танкери продовжують перевозити російську нафту – WSJ

 

Власники танкерів у Європі перевозять якомога більше російської нафти до набуття чинності енергетичних санкцій в грудні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Після вторгнення Росії в Україну західні країни пообіцяли відмовитись від сирої нафти. Тим часом поставки до Азії навпаки стрімко зросли.

За даними постачальника енергетичних даних Vortexa, Китай майже подвоїв споживання російської сирої нафти в середньому до 1,13 мільйона барелів на день у червні з 670 000 барелів на день у лютому. Минулого місяця Індія видобувала приблизно один мільйон барелів на день, порівняно з фактично нульовим показником у перші два місяці цього року.

"Виходячи з цієї тенденції, виглядає цілком можливим, щоб Росія могла експортувати всю наявну сиру нафту без покупців з Америки чи Європейського Союзу", - сказав головний економіст Vortexa Девід Вех.

За даними брокерів, грецькі власники танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти в травні та червні.

За оцінками Lloyd's List Intelligence, протягом цих двох місяців грецькі судна здійснили 151 захід у російські порти в Чорному та Балтійському морях. Для порівняння, за цей же період минулого року було 89 заходів у ці порти.
За матеріалами: Екеномічна правда
Ключові теги: Росія
 

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