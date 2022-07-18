Німеччина запускає 16 ТЕС на викопному паливі через брак російського газу

Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 на викопному паливі, попри попередні плани знизити викиди вуглецю на національному рівні. Про це у відеозверненні у суботу, 16 липня, розповів канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє AP.

Такий крок спричинений скороченням постачання енергоносіїв з Росії через війну, яку вона розв'язала проти України.

Цілі щодо захисту клімату незмінні - Шольц

Утім, Шольц запевнив, що це лише тимчасовий крок і Німеччина не має наміру відмовлятися від довгострокових цілей у сфері захисту клімату, попри загрозу енергетичної кризи.

"Прикро, що через напад Росії на Україну нам доводиться на якийсь час задіяти деякі електростанції, які ми вже відключили. Наша мета залишається незмінною - ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності", - сказав Шольц.

Він наголосив, що плани Німеччини досягти цього показника до 2045 року не змінилися.

Раніше Шольц та міністр енергетики ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) виключили можливість продовження терміну експлуатації трьох атомних електростанцій, що і досі працюють у країні. Вони мають припинити роботу з наступного року.

Відмова від російських енергоносіїв

13 липня заступник міністра фінансів ФРН Йорґ Кукіс (Jörg Kukies) оголосив, що з 1 серпня Німеччина повністю відмовиться від російського вугілля, а з 31 грудня - від російської нафти. За його словами, відмова від російського вугілля та нафти докорінно змінить структуру енергопостачання ФРН. Раніше Росія постачала 40 відсотків споживаного Німеччиною вугілля та нафти.

Серйознішою є залежність від російського газу. Європейський Союз отримує щороку близько 158 мільярдів кубометрів газу з Росії, і хоча США та Катар здатні спільно поставити до Європи близько 30 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), дефіцит залишиться досить великим.