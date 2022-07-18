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АНАЛІТИКА

Держдеп США очікує реакції на меседжі Байдена з боку нафтовидобувних держав

 

Ключові виробники сирої нафти мають вільні потужності і, швидше за все, збільшать постачання після візиту президента Джо Байдена на Близький Схід.

Про це заявив старший радник Держдепартаменту з енергетичної безпеки Амос Хохштейн, передає Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

За його словами, йдеться не лише про Саудівську Аравію.

"Ми зустрічалися з членами Ради співробітництва країн Перської затоки (РСАДПЗ) та з Саудівською Аравією. Я не заглиблюватимусь у те, скільки вільних потужностей є в Саудівській Аравії, в ОАЕ, в Кувейті тощо. Але є додаткові вільні потужності. Є можливості для збільшення виробництва", - сказав він.

При цьому Хохштейн не сказав, яка країна чи країни збільшать виробництво та наскільки.

Як повідомляв Укрінформ, президент США здійснив близькосхідне турне, під час якого відвідав Ізраїль, Західний берег ріки Йордан, Саудівську Аравію.
 

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