МВФ суттєво погіршить свій економічний прогноз

Міжнародний валютний фонд попередив, що змушений буде "суттєво" погіршити прогноз для світової економіки. Про це в неділю сказала директорка Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашиоглу, пише Bloomberg.

Виступаючи на експертному форумі після зустрічі міністрів фінансів країн G20 в Індонезії, вона нагадала, що після початку повномасштабної російсько-української війни фонд уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.

Але відтоді посилилися нові проблеми: зростання цін на продукти та енергоресурси, продовження пандемії коронавірусу, сповільнення темпів економічного зростання в Китаї.

"Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці", - сказала вона.

У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", повідомила Пазарбашиоглу.