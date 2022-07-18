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МВФ суттєво погіршить свій економічний прогноз
08:43 18.07.2022 |
Міжнародний валютний фонд попередив, що змушений буде "суттєво" погіршити прогноз для світової економіки. Про це в неділю сказала директорка Департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Джейла Пазарбашиоглу, пише Bloomberg.
Виступаючи на експертному форумі після зустрічі міністрів фінансів країн G20 в Індонезії, вона нагадала, що після початку повномасштабної російсько-української війни фонд уже погіршив прогноз зростання світового ВВП з 4,4% до 3,6%.
Але відтоді посилилися нові проблеми: зростання цін на продукти та енергоресурси, продовження пандемії коронавірусу, сповільнення темпів економічного зростання в Китаї.
"Це шок за шоком після шоку, які справді б'ють по світовій економіці", - сказала вона.
У липневому випуску World Economic Outlook фонд ще раз "суттєво погіршить прогноз", повідомила Пазарбашиоглу.
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